厚勞省調查報告稱老年人對疫苗不良反應較少

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【共同社4月9日電】日本厚生勞動省研究班9日公佈了以率先接種美國製藥巨頭輝瑞產新冠疫苗的醫護人員為對象的健康調查中期報告。第二次接種後不良反應方面，65歲以上老年人與其他年齡層相比呈現較少傾向。另一方面女性表示發熱、身體倦怠、頭痛的頻率較高。 此外，厚勞省在當天召開的專家會議上稱，截至4日接種的約110萬劑中，以國際標準被判斷出現全身性劇烈過敏這一嚴重反應症狀的情況為79件。目前幾乎所有接種者狀態良好，專家會議得出結論稱“目前安全性方面沒有重大憂慮”。 接種後死亡的共有6人。死因分別為腦出血4人，急性心力衰竭1人，在浴缸溺死1人。關於這6人都沒有顯示與疫苗有關的數據，也有可能偶然發病。 研究班主要對接種兩次的約1.6萬人進行分析。第二次接種後發熱比例為38.1%，身體倦怠69.3%，頭痛53.6%，接種部位出現疼痛的比例為91.1%。從年齡來看，65歲以上發熱比例為9%，呈現較少傾向，另一方面年輕人及女性較多。發熱多數出現在接種第二天，3天以內已經恢復。 研究班代表、順天堂大學客座教授伊藤澄信表示：“若過去約48小時，主要的不良反應會消失。不過第二次接種翌日難以工作。”（完）