拜恩泰科CEO相信疫苗能應對變異新冠病毒

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【共同社柏林4月9日電】共同研發出在日本也進行接種的新冠疫苗的德國生物企業拜恩泰科首席執行官（CEO）烏格·薩因（55歲）日前接受共同社書面採訪，對傳染性較強、在全球範圍內急劇擴大的變異毒株稱“沒有感到不安”，表示相信能通過疫苗恰當防禦。 該公司與美國製藥巨頭輝瑞公司共同研發疫苗。有報告稱該疫苗對也在日本蔓延的英國毒株有效，薩因強調稱，即使出現新的變異毒株，“技術上可在6週以內提供新疫苗”。他表示，把接種次數從目前的2次增至3次以維持免疫的方法也能應對新的變異毒株。據稱接種3次的研究數據預計將在初夏之前得出。 拜恩泰科和輝瑞的疫苗以零下75度最多可保存半年，以相當於冰箱的2～8度可保存5天，溫度管理是一大課題。薩因介紹稱正在開發能在更高溫度下長期保存的新製劑，並強調將來“力爭在室溫下保存”。他表示希望在今年下半年彙報研究成果。 薩因強調目前還在推進艾滋病、結核、流行性感冒等9種傳染病候選疫苗的開發，表明對未來的期待。 日本從2月開始為醫務人員接種疫苗。4月12日開始為老年人接種，政府預計到6月底可以確保約1億劑（約5000萬人份）的疫苗。拜恩泰科方面表示，能夠不間斷地向日本供貨。 該疫苗不同於投用已降低病原性的病毒等的傳統疫苗，而是採用被稱為信使RNA（mRNA）的遺傳物質。拜恩泰科開發的疫苗易於應對病毒的變異。 土耳其裔移民薩因從事癌症研究，與同為醫生的土耳其裔妻子Oezlem ...