日本確診超過50萬人 變種病毒蔓延中

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【共同社4月9日電】

日本國內新型冠狀病毒感染者9日累計超過50萬人。2月上旬達到40萬人後，約兩個月期間增加10萬人，快速上升的勢頭持續。在包含「防止疫情蔓延等重點措施」適用對象地區的關西地區，被認為傳染性強的變種病毒蔓延，東京也呈現感染者增加的傾向。

9日全國確診3454人感染，連續三天超過3000人，疫情「第四波」真正到來的趨勢增強。 日本國內去年1月首次確診新型冠狀病毒感染者。據共同社統計，超過10萬人是在10月29日。當時是經過春季第一波與夏季第二波，第三波臨近的時期。 之後疫情擴大，12月下旬突破20萬人，今年1月8日全國確診近8000人感染，創單日新高。

累計感染人數1月中旬為30萬人，2月上旬達到40萬人。 1月以11個都府縣為對象第二次發佈緊急事態宣言，疫情一度穩定，但全面解除的3月以後再次趨於增加。3月26日一天全國新增逾2000人，4月7日超過3000人，反彈憂慮加劇。

國立感染症研究所稱，感染變種病毒的人所佔比例截至4月初在東京、神奈川、千葉約為10%，相對而言大阪、兵庫估計約70%。據分析首都圈變種病毒感染比例遲早也會升高。 具體來看，9日感染者大阪883人，東京537人，兵庫314人。死亡人數總計達27人。 兵庫撤回了過去發佈的1人感染數據。千葉存在過去漏報新增感染者和重複的情況，總計增加79人。（完）