人物：戰勝病魔的池江璃花子將成為奧運象徵

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【共同社4月10日電】日本女子游泳運動員池江璃花子（20歲）戰勝白血病並奇蹟般獲得了東京奧運會參賽資格。人們已經早早期待她成為因新冠疫情延期一年的奧運的象徵。有美國媒體推測說，池江是聖火最終點火者、或者運動員宣誓等“重要任務的最熱門人選”。雖然本人的身體狀況和比賽是最優先事項，但她或許將突破作為一名運動員的框架，登上大舞台。 兼具東京奧運參賽資格選拔賽性質的日本錦標賽在東京水上運動中心舉行。該賽場也是奧運正式比賽場館。池江4日奪得100米蝶泳冠軍，滿足了4×100米混合泳接力的選拔標準後，外國媒體也報道稱之為驚人“奇蹟”。8日，她又在100米自由泳項目中奪冠，獲得4×100米接力賽的參賽資格。擁有美國國內的東京奧運轉播權的NBC電視台（網絡版）報道了池江的比賽結果和發言，還提及她可能在7月23日的開幕式上擔當大任。 池江頑強戰勝考驗的形象將成為強有力的訊息，發送給被未知病毒擺佈的世界。參賽運動員點燃聖火的先例包括2000年悉尼奧運的凱茜·弗里曼（女子田徑運動員）等。弗里曼是澳洲原住民出身，作為民族融合的象徵被選中，還在比賽中勇奪金牌。 東京奧運會和殘奧會組織委員會幹部就最終點火者強調“一切都未決定”。過去的奧運中，也多有嚴格保密至點火瞬間的例子。 池江在開幕式倒計時正好一年的去年7月23日，從東京的國立競技場向世界演講。據此，雖然有猜測認為她或將在正式舉辦時以某種形式參與，但當時她...