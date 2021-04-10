持續超越自我 池江璃花子日本游泳錦標賽已勇奪四冠

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【共同社4月10日電】

戰勝白血病後重返賽場、已獲東京奧運2項接力賽參賽資格的女子游泳運動員池江璃花子（20歲）10日，在將成為東京奧運比賽場館的東京水上運動中心舉行的日本錦標賽中，以24秒84在50公尺自由式中、以25秒56在50公尺蝶式中分別奪得冠軍。這是她在確診患病前的2018年以後，再次拿下大賽4個冠軍。

池江2019年2月確診患病，時隔約2年零2個月後參加了本屆錦標賽，8天內出戰4個項目共11次角逐，展現出了在日本的壓倒性的強大、以及毫無長期養病之感的堅韌。她表示「想表揚」自己，沉浸在喜悅之中。對於強烈期待大展身手的在日本舉辦的奧運，池江振奮地說：「既然已經決定，就必須好好完成自己的使命。希望盡全力為隊伍作貢獻。」

池江4日在100公尺蝶式、8日在100公尺自由式中奪冠，達成了4×100公尺混合泳接力賽和4×100公尺接力賽的選拔標準。50公尺自由式則未達到日本游泳聯盟規定的24秒46的選拔標準。 在非奧運項目的50公尺蝶式之外，池江奪冠的3個項目均無個人就達成選拔標準的運動員，她參加奧運正式比賽的可能性也很大。（完）