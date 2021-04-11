獨家：東京奧運擬確保300間感染者隔離室

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【共同社4月11日電】10日獲悉，為防備東京奧運會和殘奧會運動員等中出現新冠病毒感染者，東京奧組委會基本決定在奧運村外單獨包租一棟約有300個房間的酒店大樓，作為面向輕症和無症狀人士的療養設施。多名奧運相關人士透露了該消息。採取隔離措施的療養期原則上定為10天，設想由護士等24小時應對。奧組委希望通過頻繁檢測儘早發現感染者，在防止疫情擴大上做到萬無一失。 這是首次獲悉奧運期間的感染者具體隔離對策。距離東京晴海奧運村數公里的酒店成為了無需住院陽性者的療養設施候選。為防止二次感染，奧組委將包下整棟大樓，設施費等預計將達數億日元。重症者將被送往醫療機構。 由於奧運會將聚集來自全世界的運動員和相關人士，奧組委還將朝著外語服務、提供符合伊斯蘭教戒律的“清真”餐飲等特別應對的方向推進討論。在把感染者送往療養設施方面，將準備最多約30輛專用車，24小時隨時調派。搬運用車輛將使用實施了以壓力差防止對駕駛員飛沫傳染的負壓改裝車。 作為奧運防疫對策的主要內容，日本政府和奧組委將貫徹對運動員等的檢測。今年2月奧組委彙總的“規則集”第1版中，寫明對運動員至少每4天做1次檢測。鑑於被認為傳染力較強的變異毒株蔓延等，已在協調進一步提高檢測頻率。奧組委預定4月內公佈規則集第2版，正在加緊把防疫對策具體化。（完）