日本疫苗接種率未滿1% 明顯低於歐美

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【共同社4月11日電】日本國內2月17日以醫護人員為首批對象啟動了新冠疫苗接種。截至目前近2個月期間接種者尚未達到總人口的1%。全球平均接種率為5%，日本與紛紛達到百分之幾十的歐美相比明顯處於低水平。日本疫苗依賴進口，由於國內外也有各種手續，接種工作趨於遲緩。 據厚生勞動省統計，截至4月9日至少接受一次接種的醫護人員約為110萬人。這相當於總人口的0.87%左右。 英國牛津大學研究人員等展開合作的數據顯示，截至6日全球5%的人口已經接種。包括以色列61%、英國46%、美國32%、德國12%等在內大幅領先。 據悉日本接種進度遲緩的緣由包括（1）國內研發落後，依賴海外廠商的產品；（2）批准比歐美晚了2個月左右；（3）從製造方空運時，必須每批獲得來自歐盟（EU）的出口許可。 在日本，由於對疫苗不良反應的警惕感強烈，企業也對研發縮手縮腳，政府的審查也很嚴格。也有觀點認為，日本感染和死亡人數明顯少於歐美，也缺乏確保疫苗的緊迫性，因此在國際爭奪戰中未能勝出。也有專家指出，由於接種遲緩，“能看清海外出現的不良反應狀況”。 負責疫苗接種工作的行政改革擔當相河野太郎宣佈，6月底之前將面向醫護人員和老年人分發共1億劑（5000萬人份），而地方政府方面對接種相關信息遲緩以及反複變更日程表示不滿。（完）