日本電力巨頭對零碳排放氨發電寄予厚望

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【共同社4月11日電】作為環境負荷較小的火力發電燃料，外界對氨寄予厚望。與作為下一代燃料受到矚目的氫一樣，氨燃燒後也不會產生二氧化碳。用作肥料和化學品原料的流通渠道完備、便於運輸等，氨擁有氫沒有的優勢。日本的電力巨頭正考慮在煤炭火電中加以利用。有估算顯示，如果實現，國內消費量將達目前的20倍。完善生產和供應體系或將成為課題。 東京電力控股和中部電力整合火電業務設立的JERA（東京）計劃2020年代前半期在使用煤炭的碧南火力發電站（愛知縣碧南市）啟動部分採用氨作為燃料的實證試驗。目標是到2030年在常規發電中使用氨。未來打算實現百分百氨發電。沖繩電力和關西電力也將探討利用。 經濟產業省的估算顯示，如果電力巨頭的煤炭火電燃料混合20%的氨，將能削減相當於電力部門排放量1成的約4000萬噸二氧化碳。如果全部換成氨，能削減約2億噸，排放量將減半。 不過，電力巨頭的煤炭火電若使用20%的氨，年需求量將達約2000萬噸，相當於2019年國內消費量108萬噸的20倍。JERA與馬來西亞國家石油公司合作，將在該國通過水利發電生產製造過程中不排放二氧化碳的氨，力爭進口到日本國內。國際石油開發帝石（INPEX）發表了在阿拉伯聯合酋長國用天然氣制取氫併生產氨的構想。 味之素出資的創新企業Tsubame BHB（橫濱市）正在致力於使用新催化劑的製造法的實用化。可用較以往更小的設備生產，因此能夠控制投資額。...