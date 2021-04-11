日本團隊開發出以少量尿液診斷腦腫瘤的方法

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【共同社4月11電】日本名古屋大學和三重大學等的團隊在美國化學學會的期刊上發表成果稱，開發出能以99%的精確度用1毫升尿液診斷難以早期發現的腦腫瘤的方法。該方法對由腫瘤分泌、尿液中含有的微小物質“MicroRNA”（微小核糖核酸）進行高效收集和分析。 團隊將在2021年度內實施臨床試驗，檢驗實用性。名古屋大學副教授夏目敦至透露，也有不少腦腫瘤在發現時已進展到難以實施手術的地步。他表示：“若能儘早發現，將有助於提高生存率。未來力爭在日常體檢中運用。” 團隊開發出通過聚集氧化鋅極小結晶以高效提取尿液中MicroRNA的裝置。分析腦腫瘤患者和健康人的尿液，鎖定患者特徵性的MicroRNA模式。 在此基礎上調查了其他腦腫瘤患者和健康人各34人的尿液，能夠以99%的精確度辨別出患者。不受腫瘤惡化程度和大小限制，均能獲知有無。 據稱，對於其他器官的癌症，若鎖定MicroRNA模式，或許也能從少量尿液同時判別多種癌症的有無。（完）