日航和王子飯店攜手醫療機構提供PCR檢測

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【共同社4月11日電】日本交通和住宿企業開始與醫療機構直接合作，致力於調查是否感染新冠病毒的PCR檢測。日本航空公司在顧客購買機票時，作為附帶項目開展以合適的價格提供檢測的業務，王子大飯店（東京）在酒店內開設了醫生常駐的PCR檢測設施。著眼於黃金周之後需求恢復，為了讓顧客安心利用服務正在加快準備工作。 圍繞PCR檢測，民間檢測企業不向醫療機構介紹陽性者，或在沒有醫生診斷的情況下出具陰性證明的不當事例零散發生。上述兩家公司講究和醫療機構的合作關係，保證了品質。 日航以搭乘國內航班的有意者為對象，以每人每次2000日元（約合人民幣120元）的價格提供PCR檢測服務。3月啟動後申請數量超過1萬件。據醫療機構介紹，醫生參與的檢測費用行情據悉為1萬至3萬日元，而日航負擔部分費用。 與日航合作的美容內科診所“Nishitan Clinic”（東京）負責人表示：“對於陽性者，目前還承擔醫生的電話診療以及向保健所交接。” 新宿王子大飯店（東京都新宿區）3月下旬開設了對婚禮等宴會場進行改造後醫生常駐的PCR檢測設施。費用方面有9900日元等項目，護士等從鼻子採集粘液後判定。 今後計劃在池袋站、所澤站等西武鐵道（埼玉縣所澤市）沿線也開展。旗下擁有王子大飯店與西武鐵道的西武控股社長後藤高志表示：“願帶動附有檢測服務的婚禮及企業會議等商品開發。”（完）