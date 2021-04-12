日本銀髮族開始接種疫苗 「兼顧防疫」成課題

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【共同社4月12日電】

日本以65歲及以上老年人為對象的新冠疫苗接種於12日啟動。這是首次為非醫務人員的普通居民進行接種。據共同社調查，12日至少有39個都道府縣的市區町村計劃實施接種。對象總數為約3600萬人，政府計劃在6月底前將所需數量送達各市區町村。史無前例規模的接種工作正式啟動。

目前新冠疫情「第四波」正在蔓延。住院患者增多導致醫療一線負擔加劇，產生疫苗接種相關醫務人員不足的擔憂。為順利推進接種，需要與防疫做到兼顧。 接種使用美國輝瑞公司的疫苗，原則上以3週為間隔接種兩次。為儘可能減少重症與死亡人數，政府把重症化風險較高的老年人定為優先對象。

疫苗在5日起的一週已向各都道府縣配送，但數量限於共100箱（每箱約500劑，共計約5萬劑）。在26日起的一週向所有1741個市區町村各配送1箱之後，接種工作將全面展開。 面向醫務人員的率先接種對象為約480萬人，完成第二次接種的人目前僅有1成左右。接種工作不得不面對醫務人員和老年人這兩種為對象一起推進的困難局面。（完）