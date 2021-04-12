東京等適用新冠防止蔓延措施 通勤電車依然擁擠

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【共同社4月12日電】日本旨在控制新冠疫情擴大勢頭的“防止蔓延等重點措施”12日在東京、京都、沖繩3個都府縣開始實施。與已經適用該措施的大阪等3府縣一樣，核心對策是避免外出和要求餐飲店縮短營業時間，此前首都圈剛剛解除緊急事態宣言。擁擠的電車等城市中的場景與迄今並無二致，也有人質疑這是“在重複相同的事”。 12日早晨在JR東京站前，戴著口罩的上班族快步走向丸之內的商務區等。神奈川縣平冢市的公司員工今井千佐（59歲）納悶地說：“緊急事態宣言解除不到1個月就出台防止蔓延措施，只是換了種說法，還是在重複相同的事。也不清楚有何不同，變異病毒也在蔓延，恐怕沒什麼效果吧。” 在附近與客戶會面結束後正在趕路的東京都足立區的公司員工廣井利孝（48歲）冷靜地說：“防止蔓延措施出台後，山手線的擁擠狀況也沒有改變。只能繼續每週1天的遠程辦公，徹底做好戴口罩和洗手，注意避免感染。” 那霸市中心的“國際通”遊客人數寥寥。“不管是停在酒店前還是在街上巡遊都沒有客人，”在附近候客的男性出租車司機（61歲，那霸市）唉聲嘆氣地說，“與疫情前相比，營業額大幅減少，但感染者在增加，適用防止蔓延措施也是迫不得已。” 3都府縣要求人們避免不必要非緊急的外出和移動，並要求餐飲店將營業時間縮短至晚上8點。 對象包括東京的23區和八王子等6市、京都的京都市、沖繩的那霸市等本島9市。京都、沖繩的期限至5月5日，東京至5月11日。宮城...