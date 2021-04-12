美國總統氣候問題特使克里本週訪華

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【共同社上海、華盛頓4月12日電】11日獲悉，美國總統氣候問題特使克裡將于本周訪問中國上海。這是1月拜登政府上臺後首次有美國高官訪華。預計克裡將圍繞溫室氣體減排措施與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談，兩國有關部門正在協調日程細節。美國政府相關人士透露了上述消息。 美中兩國圍繞臺灣與香港局勢、人權等問題激烈對立，而拜登政府認為氣候問題上離不開與中國的合作。能否通過克裡訪華找到與全球最大排放國中國合作的突破口成為焦點。據美國政府相關人士透露，雙方已開始溝通。 美國22日至23日將主辦線上形式的氣候變化相關峰會，也邀請中國國家主席習近平出席。預計會議將圍繞全球變暖對策國際框架《巴黎協定》要求的2030年前減排目標等進行磋商。 克裡本月訪問主要排放國印度等，就上調目標加速調整。訪印時克裡就能否獲得中國的合作表示：“很期待，但尚無完全把握。” 據分析，中國方面也希望通過接受曾在奧巴馬政府第二任期內擔任國務卿的克裡來訪，為改善雙邊關係找到突破口。 上海是1972年美中面向關係正常化發表《上海公報》的地點。（完）