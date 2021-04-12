分析：老年人接種疫苗有望減輕醫療一線負擔

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【共同社4月12日電】日本政府把65歲以上老年人定為新冠病毒疫苗優先接種對象，是因為其感染後重症化甚至死亡的風險較高。疫苗已確認有減少發病人數和重症人數的效果，因此有望減輕醫療一線的負擔。 據厚生勞動省透露，與30多歲人群相比，60多歲人群感染後的重症化率為25倍，70多歲人群為47倍，80多歲人群為71倍，年紀越大比例越高。若症狀加重並持續住院的人增加，病床吃緊，醫療資源將告急。 緊急事態宣言解除後，以大阪、兵庫、宮城等地為中心，疫情再度擴大。3月中旬降至320餘人的重症患者數再度轉增，超過了500人。一些地區甚至病床幾乎全滿，醫療一線和保健所對此頗感危機。 疫苗供應量增加並開始全面為老年人接種要等到5月前後。疫苗第一次接種後需要3週後再接種第二次，預計讓眾多老年人擁有免疫力尚需一定時間。 也有意見指出，受傳染性較強的變異毒株影響而流行的“第四波”疫情造成的死亡人數將超過第三波。為減少危害，繼續貫徹好戴口罩等防疫措施不可或缺。（完）