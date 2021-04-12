菅義偉稱當前疫情比緊急事態宣言時更嚴峻

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【共同社4月12日電】日本首相菅義偉12日在眾院決算行政監視委員會會議上就大阪府內的新冠疫情表示，與1月再次發佈緊急事態宣言時相比“現在更為嚴峻”。他同時呼籲：“全球規模的疫情超出想像地嚴峻。讓國民保持緊張感加以應對極其重要。”他還強調打算通過貫徹12日起擴大適用至6個都府縣的“防止蔓延等重點措施”，努力防止疫情擴大。 關於國內疫情是否屬於“第四波”，菅義偉再次否認稱：“從全國範圍看尚未形成巨浪。” 立憲民主黨議員尾辻Kana子提出，為應對疫情迅速蔓延，應發佈緊急事態宣言。菅義偉則表示，基於地方政府的請求和專家意見已決定適用防止蔓延措施，以此尋求理解。 經濟再生擔當相西村康稔就成為防止蔓延措施對象的仙台、大阪、神戶各市的疫情表示：“若僅限這些地區，即使發佈緊急事態宣言也很正常。病床也已告急。”他表示將通過要求縮短營業時間和對餐飲店的巡視控制疫情。 公明黨議員伊佐進一就日本獲取新冠疫苗的速度落後於其他國家的現狀指出，有必要建立國內生產體制。菅義偉稱“確立國內開發、生產體制對於危機管理極其重要”，示意今後將對相關措施展開驗證。（完）