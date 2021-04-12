邁入滿兩年 日本「Metoo」反對性暴力示威仍在持續

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【共同社4月12日電】

手持花朵呼籲杜絕性暴力的示威活動「FLOWER DEMO」11日在日本各地舉行，距離首次舉行已過去2年。以4起性犯罪被判無罪為契機開始的示威在每月11日前後持續舉行，並擴大至全國。

據發起人透露，包括線上在內，此次在31個都道府縣舉行。鑑於橫濱地方法院川崎支部和大津地方法院3月作出無罪判決，在兩處法院前也舉行了示威活動。參與者強調：「判決欲將時間的指針撥回到示威以前。將堅持不懈地發聲抗議。」 「與你同在#WithYou」、「希望的是修改法律保護受害者」。

逾20人手持標語牌和各色花朵站在橫濱地方法院川崎支部前。 該支部就被控11年前對年僅17歲女性犯有強姦罪的男性作出無罪判決。雖認定存在長期性虐待行為，但因時效已過而未被定罪。 「每次聽到判決，都感覺似乎司法在否定我。現在內心很亂。」

示威活動上誦讀了受害女性的評論，在場者潸然淚下。「既然認定性虐待，那為何無罪？請修改不顧受害者的法律。」主辦活動的菊田由佳（49歲，川崎市）在演講中呼籲修改公訴時效等。

大津地方法院就被控對當時年僅12歲少女犯有強制性交罪等的父親作出無罪判決。在該法院前，來自滋賀縣內外的約10人高舉「NO！性暴力 NO！性虐待」橫幅併手持花朵，進行無聲的示威抗議。大津市臨床心理士奧田由子（66歲）接受採訪時表示：「社會對性暴力的理解不充分。請（在性暴力案的判決中）反映出專家關於虐待的意見。」 JR東京...