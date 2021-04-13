詳訊：日政府正式決定將核處理水排放入海

Newsfrom Japan

【共同社4月13日電】關於東京電力公司福島第一核電站持續增加的處理水處置問題，日本政府13日在首相官邸召開相關閣僚會議，正式決定排放入海。以兩年後為目標，將著手從第一核電站用地內排放。殘留的放射性物質氚濃度將被稀釋至不到國家標準的四十分之一。漁業人員因擔憂形象受損而反對，但若實際造成損失將由東電賠償應對。 首相菅義偉在會上表示：“要推進反應堆報廢，處置是無法避開的課題。政府將出面確保安全性，並為消除形象受損採取一切對策。”東電社長小早川智明在出席會議後接受採訪時稱：“將依照方針，保持主動性妥善採取措施”。 政府敲定的“處理水處置相關基本方針”指出，國內有過先例且確實可以檢測氚的濃度，因此選擇排放入海。負責實施的東電今後將就排放計劃及設備接受原子能規制委員會的審查。 方針強調東電“負有最大限度避免出現形象受損影響的責任”。對於即便政府等採取水產業等擴大銷路、招攬遊客等支援措施也產生的形象受損，方針要求東電進行賠償。此外還提出將設置新的相關閣僚會議，探討必要對策。 在福島第一核電站，旨在冷卻熔落核燃料（燃料碎片）的注水以及流入的地下水等使得污水持續增加，用“多核素去除設備”（ALPS）處理後保管在儲罐中。截至3月保管中的處理水約達125萬噸。東電預計，儲罐容量將於明年秋季以後達到極限。中央政府和東電將探討是否要增設儲罐。（完）