調查顯示日本5%初中生和4%高中生照料家人

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【共同社4月13日電】日本厚生勞動省和文部科學省為支援照料兄弟姐妹等家人的未滿18歲“年輕護理者”而開展的首次實態調查結果12日出爐，表示“有正在照料的家人”的初中生和高中生比例分別為5.7%（大約每17人中1人）和4.1%（約每24人中1人）。數據表明每個班級中有1～2人，其中2～3成照料對象為父母，理由多數為身體殘障。厚勞省負責人表示“人數多於預想”。 有觀點指出，年輕護理者不僅學業和前途受到影響，還會遭到同齡人的孤立。照料家人的初高中生超過6成從未向任何人諮詢，負責人表示：“有可能因問題未被知曉而未能帶動適當的支援。” 兩省將對通往福祉服務的機制進行梳理，5月將彙總擴充諮詢窗口等支援措施。 兩省還對定時制（夜校）及函授制高中生另行開展抽樣調查。照料家人的學生比例超過全日制的2倍以上，嚴重的狀況顯現。 兩省去年12月至今年1月對754所公立初中和249所全日制高中的二年級學生開展問卷調查。5558名初中生和7407名高中生做出回答。 向學生詢問照料對象的結果顯示，回答兄弟姐妹的初中生佔61.8%，高中生佔44.3%。理由方面，年幼占到7成。照料父母的初中生佔23.5%，高中生佔29.6%。理由中身體殘障的情況最多，初中生佔20.0%，高中生達15.4%。1～2成學生表示照料對象是高齡及需要護理的祖父母。 照料頻度方面，近半數學生回答“幾乎每天”。花費的時間最多的是“每天不到3小...