大阪府罕見聖火傳遞在萬博紀念公園開跑

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【共同社4月13日電】東京奧運聖火傳遞13日迎來大阪府境內的首日，在設於萬博紀念公園（吹田市）內的替代線路罕見開跑。因新冠疫情蔓延，大阪府叫停了公路上的傳遞。聖火傳遞3月25日在福島縣啟動以來，大阪是全國第10個府縣，而鑑於感染者驟增避免在公路傳遞尚屬首次。 太陽塔、國立民族學博物館等所在的公園每隔約200米為1段，15段為一圈，每位火炬手各跑1段。為採取防疫措施，聖火傳遞不向公眾開放參觀，但每位火炬手可攜最多4名家屬等觀看。 當天最先開跑的是歌舞伎演員片岡愛之助（49歲）。他舉著火炬向周圍揮手，跑完後笑著稱“內心充滿感動”。2012年倫敦奧運會女子100米仰泳銅牌得主寺川綾（36歲）跑過太陽塔前，其父母在終點迎接。 落語家桂文枝（77歲）接過火炬後表示“歡迎奧運”，慢慢環繞傳遞線路。大阪府傳遞參加者逾100人，14日也將在該公園舉行。 根據原本的線路，聖火計劃巡迴世界文化遺產“百舌鳥及古市古墳群”（堺市等）、大阪城公園（大阪市）等地。然而由於感染者驟增，5日起大阪市適用“防止蔓延等重點措施”。之後避免不必要非緊急的外出要求擴大至大阪府全境，府內公路傳遞因此取消。（完）