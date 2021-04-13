詳訊2：大阪單日確診新冠感染者超千人

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【共同社4月13日電】日本大阪府13日發佈消息稱，當天確診新冠病毒感染者1099人、創新高，8人死亡。單日新增病例超過千人尚屬首次。 預計大阪府最快14日舉行對策總部會議。據相關人士透露，擬要求中小學避免社團活動、大學改為網上授課、企業徹底採取遠程辦公，正就此展開協調。 知事吉村洋文13日就疫情表示“極其嚴峻”，另一方面他再次稱，將視“防止蔓延等重點措施”開始兩週後的“19日那一週的情況判斷”是否要求中央政府發佈緊急事態宣言。 大阪府新增感染者本月初以每週2.4倍的速度驟增，之後速度逐漸放緩，但近幾日又以每週1.5倍左右的速度持續增加。 住院的重症人數12日為218人。大阪府確保的重症病床使用率超過9成，向醫院要求增加病床，此外還要求治療重症患者的醫院避免不緊急的住院及手術。不過，一位大阪府幹部苦惱地表示：“重症病床滿員只是時間問題。” 大阪府的病床使用狀況、療養人數、新增病例數等均已達到政府對策小組會作為緊急事態宣言發佈標準的第四階段（疫情爆發式擴大）。 同樣正在實施防止蔓延措施的兵庫縣13日也宣佈新增病例創紀錄地達到391人。 此外，愛知縣知事大村秀章13日表示，鑑於縣內感染者增加，考慮要求中央政府適用防止蔓延措施。打算以長假前控制住疫情為目標，就對象地區等推進與中央政府的協商。（完）