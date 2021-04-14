獨家：日本擬選出去碳百地先行實現零排放

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【共同社4月14日電】為了到2050年實現溫室氣體淨零排放，日本中央與地方政府協商制定的進度表“地區去碳路線圖”草案13日曝光。政府將從農山漁村及離島等選出至少100處作為“先行地區”，以可再生能源供應家庭等使用的電力，到2030年度實現淨零排放的“去碳”，旨在作為示範向其他地區波及。此外還將推進普及對配合減排的居民提供積分的制度。 上述草案將在計劃20日召開的“中央與地方去碳化實現會議”上出示，計劃到6月正式敲定。不過很多地方政府苦於人才不足和財政困難，無法預料政府的構想能否如願達成。 先行地區未必以市町村全境為單位，將規定市町村內部分地區也可以，接受各地申請後選定。先行地區將根據地區特點，最大限度活用能引進的可再生能源。到2030年度將實現家庭和餐飲店等耗電伴隨的排放量實際為零。 作為具體措施，設想在農山漁村活用地熱發電和可再生能源的農業、在離島實現海上風力發電和船舶電動化、在城市地區為住宅和立體停車場等屋頂設置太陽能面板等。 在新建的住宅、公共設施及民間大樓，還將組合節能推進對策。私家車和公用車將儘可能替換成電動車。此外還希望促進引入減排領域的積分制度，擴大居民的配合。 舉措方面，市町村將負責主導、協調工作，與地區核心企業、金融機構、農戶等合作。政府將在人才派遣和培養、簡化相關手續等方面提供支援。此外還打算探討旨在促進引入海上風力的法律完善工作。（完）