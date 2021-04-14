熊本地震5週年後 長照獨居老人是未來課題

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【共同社4月14日電】

造成熊本、大分兩縣共276人遇難的2016年4月熊本地震14日迎來最初巨震「前震」發生5週年，追悼儀式在熊本縣政府舉行。熊本目前仍有418人（截至3月末）在臨時住宅生活。基礎設施重建工作得到推進，許多人搬到重新建造的家中或災害公營住宅。另一方面，防止受災的老年人等獨居，如何持續進行生活支援及照看成為課題。

追悼儀式上，遺屬代表、在地震中失去父親（當時83歲）的嘉島町居民富岡謙藏（58歲）表示感謝稱：「那天的悲傷記憶絕對無法消除。在許多人的溫情和支持下有了我們家族的今天。」 為防止新冠疫情，追悼儀式繼去年之後再次限制參加人數。

遺屬和熊本縣知事蒲島郁夫等約35人進行了默哀。蒲島在致辭中表示：「將持續提供支援，直到最後一人實現重建。傳承講述經歷，帶動國內外防災、減災也是重要的職責和任務。」 益城町經歷2016年4月14日夜間的前震和同月16日凌晨的「主震」，在觀測史上首次遭遇兩度最大震度7（日本標準）的地震，該町設置了獻花台。

地震中兩縣共約4.3萬棟住宅全毀或半毀，住在臨時住宅的人一度超過4.7萬人。JR豐肥線的肥後大津至阿蘇區段去年8月復原，崩塌的阿蘇大橋也改建，並於3月開通。熊本城中成為「重建象徵」的天守閣修復工程也結束，26日開始展示內部。（完）