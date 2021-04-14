日本新冠小組會長認為疫情可謂迎來第四波

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【共同社4月14日電】日本政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂14日出席眾院內閣委員會會議，就當前疫情表示“可以說是所謂的‘第四波’”。關於是否追加適用“防止蔓延等重點措施”，他指出：“需要極為迅速且靈活適用的時期已到來。”經濟再生擔當相西村康稔認為，愛知縣疫情擴大趨勢尤其顯著，有必要採取包括重點措施在內的應對。 圍繞疫情是否屬於“第四波”，尾身此前表態稱“正在進入”。鑑於變異病毒蔓延，尾身進一步喚起危機感。另一方面，首相菅義偉在參院全體會議上再次給出否定意見，稱“現階段尚未形成全國性的巨浪”。 東京、大阪等6都府縣目前已適用重點措施。西村在眾院內閣委員會會議上透露，正在與埼玉、愛知兩縣協調以強化防疫措施，並解釋稱“兩縣均擔憂變異病毒感染者比例升高”。官房長官加藤勝信14日也在記者會上表示：“將與相關地方政府共享對現狀的認識，同時結合專家意見加以應對。”中央政府考慮在兩縣提出正式請求後探討適用。 尾身在眾院厚生勞動委員會會議上就大阪府感染者增多強調，“有必要充分探討發佈緊急事態宣言的可能性”。鑑於醫療提供體制告急，他建議“有必要由中央政府牽頭全面提供人員支援”，諸如從其他地區派遣醫務人員等。 在此之前召開的眾院內閣委員會會議上，尾身就大阪府防疫措施提及“準備最大限度的醫療提供體制”，認為應分辨重點措施的效果。（完）