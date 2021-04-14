美英力促日本上調2030年減排目標至50%

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【共同社4月14日電】14日獲悉，關於日本政府正在探討的2030年溫室氣體減排目標，美國和英國正在加大力度促使日方從目前的減排26%上調至50%。美英多名談判相關人士透露了這一消息。該目標被要求在美國主辦的22、23日氣候變化峰會上公佈，以減排45%為主展開國內協調的日本政府正苦於應對。 美國有報道稱，拜登政府正在探討2030年較2005年減排50%。據美方談判相關人士透露，已告知日方稱，為敦促最大排放國中國加強舉措，二氧化碳排放量在各國中位列第5的日本也應提出相同水平的減排目標。 氣候變化將成為主要議題的6月七國集團（G7）峰會的主席國英國政府相關人士也明確說：“和美國一樣，正在努力促使日本提出減排50%的目標。” 全球變暖對策框架《巴黎協定》提出，與工業革命前相比，力爭全球氣溫上升不超過2度，儘可能控制在1.5度。為了控制在1.5度，2030年的排放量被認為必須比2010年減少45%。 美國相關人士指出，日本推進協調的目標是“2030年度比2013年度減少45%”，若以2010年度為基準年，則相當於減少41%左右，“美方觀點認為，作為發達國家來說，貢獻太小”。 日本政府相關人士承認接到來自美英的要求，表示“考慮到國內的可減排量，同意減少50%並不容易”。首相菅義偉在13日的政府與執政黨政聯絡會議上就2030年目標表示，“將盡快推進探討”。（完）