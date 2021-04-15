愛媛縣松山市因疫情取消奧運聖火傳遞

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【共同社4月15日電】

日本愛媛縣的東京奧運會聖火傳遞執行委員會14日正式向奧組委申請取消松山市內公路上的聖火傳遞並獲得批准。兼任縣執委會主委的知事中村時廣證實該消息。此舉是為應對新型冠狀病毒。預計該市火炬手將失去傳遞機會，為有史以來首次。

該縣是繼大阪府後第二個取消公路傳遞的府縣。 愛媛縣聖火傳遞將從21日起舉行兩天，松山市原計劃首日有27人參與傳遞。奧組委與該縣執委會正在協調替代措施，擬首日在松山城附近的廣場舉行空場點火儀式，由火炬手用點亮聖火的火炬點燃聖火盆。

據稱，執委會不考慮在松山市以外的路線奔跑等方案。 參加過2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會女子馬拉松賽的土佐禮子（44歲）、演員永瀨正敏（54歲）等原計劃參加松山市的傳遞。

土佐表示：「由於松山市新增病例維持較高水平，不得不（取消）。雖然認為今後形勢也將十分困難，但祈願聖火成為希望之光。」 松山市鬧市區3月下旬發生聚集性病例，導致疫情擴大。縣政府本月8日把獨自的警戒級別提升至最高的「感染對策期」。

中村在縣政府召開的記者會上表示：「松山市疫情未見明顯下降的趨勢，為避免對醫療體制造成負擔而做此決斷。根據今後的情況，（其他）市町取消也是選項。」（完）