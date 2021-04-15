日本護照免簽國家和地區數量蟬聯榜首

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【共同社倫敦4月15日電】

提供永住權取得等相關諮詢服務的亨氏顧問公司（Henley & Partners）日前發佈了比較無需簽證即可前往的國家和地區數量的護照排行榜，日本護照以193個繼續位居榜首。據悉該排名並未考慮各國因新冠疫情實施的旅行限制。

據美國媒體報道，該公司在聲明開頭部分稱，由於不少國家為應對新冠疫情限制出境，「目前任何海外旅行都只停留在理論上」。

聲明指出，對今夏的東京奧運會和殘奧會做出不接納海外觀眾這一「艱難決斷」的日本居首「略帶諷刺意味」。 另一方面該聲明指出，包括英美在內的部分國家疫苗接種大幅推進，這些國家的市民恢復海外旅行「可能會在近期實現」，但對於接種進展緩慢的發展中國家民眾而言，海外旅行的「未來並不樂觀」。

此次榜單顯示，新加坡以192個國家和地區排名第二，德國和韓國以191個並列第三。2014年曾位居榜首的美國與英國為187個，與比利時及瑞士一同並列第七。（完）