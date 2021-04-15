IAEA總幹事稱擬實時監測福島核處理水排海作業

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【共同社維也納4月15日電】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西14日接受共同社採訪，關於日本政府決定將東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海，表示IAEA擬通過監測等實時干預，發揮包括排放前後在內一系列作業的“核心作用”。考慮到消除日本國內外的強烈擔憂，他表示有意向當地派遣專家，在排放前親自訪問日本。 格羅西表示有必要確認排放的水中放射性物質的去除“達到最大限度”，強調確保安全的重要性。核能專業的國際機構的參與對確保透明性有著重要的意義。然而漁業相關人士、韓國等周邊國家強烈擔憂，能否有助於消除難以預料。 圍繞排放入海一事，韓國表示擬向國際海洋法法庭起訴，中國也強烈反對。格羅西指出與日本單獨開展相比，IAEA以獨立立場實施調查“將確保可靠性”，此外表示還計劃要求外部的國際專家作為顧問參與。 格羅西去年視察福島，對周邊居民的擔憂也表示理解。 第一核電站廠區內儲罐保管的處理水截至3月約達125萬噸。格羅西指出，事故產生的大量處理水排放與常規核電站的排放有所不同，技術上“存在諸多難點”，表示相關作業將長達“數年”。 14日與格羅西舉行視頻會談的日本經濟產業相梶山弘志彙報了已決定大致兩年後排放入海的方針。梶山提出希望派遣IAEA調查團，詳查日方的處置方針。 依據日本政府的基本方針，作為減少形象受損的措施之一，提出在IAEA的協作下評估處理水中所含放射性物質氚活度的監測方法是否恰當，以確...