漂流至日本的「疑似北韓船」銳減9成

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【共同社4月15日電】

15日採訪日本海上保安廳獲悉，疑似來自北韓的船隻漂抵日本海沿岸的事件在2020年10月至2021年3月的半年期間有13起，比1年前的141起減少了9成。

熟悉北韓半島局勢的北陸大學（金澤市）教授福山悠介分析：「欲徹底採取新冠疫情邊境口岸對策的北韓主動避免在日本海的違法作業似乎是背後原因。」另一方面，中國船隻的違法作業激增，海保正在加強警戒。

據悉，疑似來自北韓的船隻在日本專屬經濟區（EEZ）內日本海優質漁場「大和堆」周邊進行違法作業，在海上將魚貝類賣給其他外國船隻以賺取外匯。這些船隻從夏季到冬季捕撈槍烏賊及津和井蟹等，但多數為小型木船，因颱風或大浪失事時，會在西北風變強的秋冬季漂抵日本海沿岸。有時還會發現船員的遺體。

海保從漂來的船隻使用的木材及船體文字等判斷是否很可能來自北韓，並統計數量。若漂流中的船體一分為二，漂抵別處則統計為2起。 據統計，2018年10月至2019年3月為219起，在2019下半年度減少3成至141起，2020下半年度進一步減少。

上述13起從漂抵的各縣來看，山形2起、新潟2起、石川4起、福井2起、島根3起。往年較多的北海道及青森縣為零，十分罕見。 海保的船隻一旦發現違法作業的外國船隻將發出警告，要求駛離EEZ，若不服從則採用噴水等方式。2019年在大和堆周邊被警告的疑似北韓船隻超過1300艘，但2020年沒有發現違法作業。 另一方面，被...