自民黨幹事長二階：東京奧運取消「也是選項」

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【共同社4月15日電】

日本自民黨幹事長二階俊博15日在錄製TBS電視台CS電視節目時，就新冠疫情進一步蔓延的情況下是否舉辦東京奧運會和帕運會稱，「如果說很難舉辦的話，就必須取消」，認為取消也是選項。他還稱：「若奧運會導致疫情蔓延，那究竟為什麼要舉辦奧運。那時將做出判斷。」

二階的發言可能意在強調，他認為以安全、安心的形式舉辦奧運應該是最優先事項，但執政黨幹部提及取消的可能性實屬罕見。在野黨有意見認為，政府和執政黨應盡快決定如何應對。 二階同時還就東京奧運的舉辦意義表示：「對日本來說這是個重大機遇，因此無論如何希望能成功。得到國民的同意提升氛圍很重要。」

他還指出，要舉辦奧運還存在諸多課題，「逐一解決應該解決的課題十分重要」。 立憲民主黨國會對策委員長安住淳在黨內會議上表示：「對（東京）奧運會的定位是人類戰勝新冠的證明，考慮到現在疫情蔓延，事實上已經很困難。以二階的話為契機，每個人都必須認真思考是否要照此推進舉辦奧運的工作。」

政務調查會長泉健太在記者會上稱：「既然自民黨最高幹部之一把話說到這份上，希望政府和執政黨加緊決策。創造奧運相關人士和醫護人員能安心考慮將來的環境很重要。」 國民民主黨黨首玉木雄一郎在記者會上就政府的新冠疫情應對提出質疑，並稱：「難道不是因為政府的失策才導致奧運會無法舉辦嗎？」（完）