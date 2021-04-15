日本擬允許自動送貨機器人等在人行道通行

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【共同社4月15日電】日本警察廳有關小型電動新代步工具的專家研討會15日彙總中期報告稱，“最高速度為快走程度的時速6公里以下（代步工具）可作為人行道通行車”，設想的是自動送貨機器人和速度較慢的移動輔助機器人。會上還討論了電動滑板車等，並區分為兩類，自行車程度的時速15公里以下無需駕照可在公路邊緣和車道行駛，超過15公里則需要駕照在車道上行駛。 因擔憂行人和多種代步工具在路上穿梭的情況，研討會還提到了自行車。指出“對違章行為的追責明顯不充分”，要求加強管制，包括創設收取違章罰款的“小額違反金制度”。警察廳把修改《道路交通法》也納入視野，力爭今後制定新的交通規則。 電動代步工具作為新冠疫情對策、消除送貨行業的人手不足、老年人和殘障人士出行工具受到關注，基於中期報告框架的開發工作或將加速。 現行法律規定，包括電動在內帶發動機的代步工具原則上要在車道上通行，需要駕照及車牌。電動輪椅被分為步行者一類，允許在人行道通行。電動助力自行車的發動機被定位為輔助功能。 目前自行車在違章時可能會受到刑事處罰，但起訴率僅為1%到2%，小額違反金制度浮出水面。將探討不計為前科的行政處罰，不採用類似汽車的扣分制度。關於如何對待兒童、身份確認方法及金額等，預計將展開謹慎討論。 報告稱，長120厘米、寬70厘米以內的人行道通行車也可在公路邊緣行駛。對於依靠傳感器和攝像頭自動行駛的車體，要求採取應對黑客攻擊的措施。...