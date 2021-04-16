關注：二階稱取消奧運是選項引波瀾 能否舉辦受關注

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【共同社4月16日電】圍繞東京奧運會和殘奧會，日本自民黨幹事長二階俊博發言稱若新冠疫情進一步蔓延，取消也是選項，引起軒然大波。疫苗接種工作遲緩，輿論也很嚴厲，距離奧運開幕只有不到100天時間的情況下依然缺乏積極因素。遭遇國內外逆風的當下，執政黨幹部作出上述重大發言。相關人士關注圍繞能否舉辦奧運的動向。 ▽平息波瀾 “如果說很難舉辦的話，就必須取消。”15日上午，二階在錄製TBS電視台CS電視節目時發出的這一言論瞬間被各媒體報道。到了下午，二階發表解釋文件稱，“發言的意思是，如果要問是否無論如何都要舉辦，那麼並非如此”，著手“平息”其發言引發的波瀾。 有關和首相菅義偉執政工作密切相關的東京奧運會和殘奧會，由於疫情依然嚴峻以及奧運新冠疫情對策的難度，對舉辦憂心忡忡的看法尚未消除。自民黨幹部向媒體強調，“二階沒有希望取消奧運等想法”，而黨內也出現了質疑其真實意圖的聲音，中堅議員稱“是不是有什麼背景？” 在野黨之前就有很多對舉辦奧運的謹慎論調，對二階的發言齊聲作出反應。共產黨委員長志位和夫稱新冠疫情嚴重，強調“什麼都不考慮就推進舉辦工作不被允許”。此前對是否贊同迴避明確表態的立憲民主黨也進一步指出，“對舉辦謹慎看清的時期估計已經到來”（國會對策委員長安住淳語）。在野黨瞄準下屆眾院選舉，似乎意識到對舉辦持否定態度的輿論。立民黨幹部預計稱：“估計會出現奧運相關政局。” ▽氣氛低落 奧運組委會方...