詳訊：日政府決定對4縣追加適用防止蔓延措施

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【共同社4月16日電】日本政府16日在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，決定從20日開始對埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛知縣追加適用可以採取緊急事態宣言同等水平對策的“防止蔓延等重點措施”。加上東京、大阪等地，適用對象共達10個都府縣。考慮到醫療告急問題日趨嚴重的大阪等地，感染症對策小組會會長尾身茂強調“下週以後應當判斷”是否該發佈緊急事態宣言。全國感染人數連日超過4000人。長假在即，政府對變異病毒加強警惕。 被追加為重點措施對象的4縣適用期為本月20日至長假結束後的5月11日。適用地區為埼玉縣埼玉等2市、千葉縣浦安等5市、神奈川縣橫濱等3市、愛知縣名古屋市。愛媛縣開始探討要求適用重點措置，經濟再生擔當相西村康稔有意週末與該縣知事協商。 正在美國訪問的首相菅義偉缺席對策總部會議，代理其職務的官房長官加藤勝信作出了適用決定。加藤表示：“為了避免各地發生的疫情蔓延勢頭變為全國規模的一大波疫情，將靈活、集中採取限定地區的重點措置，從而控制住疫情。”他表示，對於疫情蔓延令人擔憂的北海道及奈良縣、愛媛縣、福岡縣將關注有關狀況。 尾身在16日的眾院厚生勞動委員會上對於向大阪等地發佈緊急事態宣言的必要性表示：“到了下週，重點措施的效果將顯現。下週以後應該作出最終判斷。”16日全國感染人數超過4500人，從14日起連續三天逾4000人。 政府預計長假期間人員移動趨於頻繁，將要求避免與成為...