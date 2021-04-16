獨家：日航力爭2040年後國內航線全面使用替代燃料

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【共同社4月16日電】16日獲悉了日本航空公司為實現2050年二氧化碳（CO2）淨零排放目標而彙總的具體計劃。2040年以後，所有國內航線的噴氣式飛機將使用替代燃料，包括由廢塑料製成的國產燃料和以廢油或家庭廚餘垃圾為原料的新一代燃料。另一方面，2035年以後還將引進使用以可再生能源製造的氫氣的小型飛機。 有眾多企業配合政府的目標表示朝著2050年實現去碳化，但給出詳細步驟的極少。飛機的二氧化碳排放量在交通工具中也算較多，有必要採取大膽的對策。這些內容將寫入下月7日公佈的中期經營計劃。 日航去年6月公佈了2050年實現二氧化碳淨零排放的目標。該計劃以採用燃效良好的器材、引進新燃料、推進更換機內餐盒等“去塑料”舉措等為核心。由於公司自身的減排存在極限，因此也將引進植樹造林或購買其他公司減排部分的“碳抵消”方式。 有關國產新燃料，目前正在與丸紅等公司共同開發，力爭2027年左右實現生產。現有的源自化石的噴氣機燃料依賴進口，因此國內製造面臨諸多問題。由於新設備投資和研究耗費大量資金，利用旨在推動環保領域技術革新、由政府主導的2萬億日元（約合人民幣1198億元）基金也被納入視野。 對於包括美國在內的海外企業目前領先的以廢油和廚餘垃圾為原料的新一代燃料，日航也將通過向合作企業出資等方式接受供應。從國內外採購新燃料的使用比例到2030年將提升至10%。 受新冠疫情影響，航空業的旅客需求恢複比預期...