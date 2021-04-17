詳訊：日美首腦確認為舉辦東京奧運而合作

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【共同社華盛頓4月17日電】日本首相菅義偉16日下午（日本時間17日凌晨）與美國總統拜登舉行聯合記者會，透露稱在首腦會談上確認了將為舉辦夏季的東京奧運會和殘奧會展開合作。菅義偉說：“我傳遞了作為世界團結的象徵來實現（舉辦）的決心。獲得了（拜登）表態支持。”菅義偉還介紹稱，在加速把美軍普天間機場（沖繩市宜野灣市）搬遷至名護市邊野古一事上也達成了一致。 關於奧運會，菅義偉強調：“將在防疫對策上做到萬無一失，從科學的觀點出發，實現安全安心的奧運。”關於把一貫定位為“戰勝新冠的證明”的奧運表述為“世界團結的象徵”，他在回答隨行媒體採訪時表示“沒有特意改變的理由。希望大家理解成是奧運前的數個目標中的一個”。圍繞邊野古搬遷，他指出：“從推進減輕沖繩等當地負擔的觀點出發，（兩國首腦）在切實推進駐日美軍整編上達成了一致。” 菅義偉提及東亞局勢稱：“鑑於安全保障環境更加嚴峻，我決心強化日本的防衛力”。他表示，朝著加強日美同盟，“兩國間將加速具體討論”。在與隨行媒體懇談時，他指出“有必要提高同盟的威懾力”。 會談中，鑑於針對亞裔居民的歧視和暴力事件在美國各地增多，兩國首腦就任何社會都不能允許種族歧視達成了共識。菅義偉在記者會上說：“對於拜登堅決反對歧視和暴力的發言，我感到備受鼓舞，加深了對美國民主的信賴。” 菅義偉表示不僅是新冠疫情對策，雙方還同意創設旨在提升數字和科技領域競爭能力的“日美競爭力和強韌...