核爆受害者怒斥日美聯合聲明“無視禁核條約”

Newsfrom Japan

【共同社4月18日電】在日美首腦聯合聲明中，美國政府表示將支持運用包括核在內所有種類美方能力的日本防衛。廣島和長崎核爆受害者17日憤怒地表示：“這無視了（1月生效的）禁止核武器條約。” 長崎核爆受害者宮田隆（81歲，家住長崎縣雲仙市）對首腦會談後的聯合記者會上沒有提及禁核條約表示憤慨，稱“原本希望菅義偉首相代表國民表達（日本）作為核爆受害國應該出席第1屆締約方會議的想法，向美方提起該問題。”他還表示未能感受到新鮮感和緊張感。 長崎縣核爆受害者手冊之友會會長朝長萬左男（77歲）認為，秉承提出“無核武世界”的奧巴馬政府趨勢的拜登政府“對於核政策估計還在探討。圍繞禁核條約的日美間磋商預計也是今後的問題。” 廣島縣核爆受害者團體協議會（縣被團協）理事長佐久間邦彥（76歲）反對稱，日美首腦“無視了條約”。他對日美聯合聲明強烈牽制中國強調：“這是助長軍擴競爭的危險態度。應該努力通過外交解決問題，而不是依靠軍力。” 另一家縣被團協（理事長為坪井直）的代理理事長箕牧智之（79歲）失落地表示：“關於核問題沒有出現積極表態，這令人遺憾。”（完）