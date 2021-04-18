展示日本各時代飛機的博物館將在茨城開館

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【共同社4月18日電】日本國立科學博物館（科博）今年將在展示茨城縣築西市鐵道列車等的主題公園“THE HIROSAWA CITY”開設航空博物館，展出戰後首款國產客機及南極科考隊曾使用的直升機等。負責人介紹看點稱：“收集了展現航空史、有故事性的飛機。”科博與民間運營博物館尚屬首次。 新博物館的亮點是1998年結束最終飛行的YS-11量產1號機，該機被日本機械學會認定為“機械遺產”。科博在東京羽田機場機庫保管20年以上，並在一度拆解後移至築西市，重新組裝為原先的形態。參觀者將可以在近處看到機體，它保持彷彿眼看就要飛起來的漂亮外形。 此外還將展示繼續組合戰爭時期在前線損壞的零式艦載戰鬥機（零戰）多個部件，被用作偵察機的機體，以及戰後航空恢復後最初飛行的飛機“電建號”滑翔機等。活躍於南極科考、1959年從昭和基地救出樺太犬太郎和次郎時使用的直升機“西科斯基S-58”也將亮相。 上述展品中還有很多因展示場地不足而長期沒有被人看到的機體。鑑於推進將有歷史價值的資料活用於激發地區活力的國家方針，科博與“THE HIROSAWA CITY”共同成立了旨在開展運營工作的一般財團法人。由於無法預料新冠疫情，開館時期尚未確定，但力爭年內開設。 科博的產業技術史資料情報中心主任鈴木一義表示：“日本是具有最久航空史的國家之一。通過展現各種相關場面的實際機會，希望大家能看到技術發展歷程。”（完）