宇航員星出彰彥抵達發射場將三赴太空

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【共同社4月19日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的宇航員星出彰彥22日將搭乘美國的新型載人龍飛船，前往國際空間站執行長期任務。這是其第3次太空飛行，還將成為第2位擔任空間站站長的日本人。星出17日（美國東部時間16日）與同行的3人抵達作為發射場的美佛羅里達州肯尼迪航天中心。他在記者會上積極表示“將團結團隊執行任務”。 據2014年擔任站長的宇航員若田光一透露，站長的作用就是讓宇航員們團結，負責管理作業進度和掌握宇航員身體狀況等業務。此外還要從事未來探索月球和火星所需的水資源再生技術等研究。 龍飛船是美太空探索技術公司（SpaceX）開發的民間首款載人飛船。繼目前在空間站逗留的宇航員野口聰一之後，星出將成為搭乘龍飛船的第2名日本人。此次將使用過去執飛過的機體。星出接受採訪時稱：“沒有感到不安。期待與野口見面。” JAXA今年秋季將時隔13年再次招募宇航員。星出充滿幹勁地表示“能夠（面向應徵者）好好表現一下”。（完）