日本一週期間約1.5萬名老年人接種疫苗

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【共同社4月18日電】18日從共同社的調查獲悉，12日已啟動的新冠疫苗老年人接種工作中，接種者約為1.5萬人。尚未掌握接種人數的地方政府也很多，據分析實際數量更多。以約3600萬人為對象的老年人接種工作19日迎來啟動一週。中央政府公佈的接種人數約為6700人，上述數據是其2倍以上。 中央政府實時掌握接種情況，構築並活用了統一管理的新系統，而內閣官房負責人介紹稱，“也有回收預診表後一併向系統輸入的地方，被反映到統計數據為止似乎有時差。”面向順利接種迅速發佈信息成為課題。 此次調查於16日實施，對象是作為面向老年人第一批疫苗100箱（1箱約500人份，共約5萬人份）的配送目的地，厚生勞動省公佈的全國148個市區町村及47個都道府縣，調查了對老年人的接種數等。 結果顯示對全國1.4994萬人接種。不過63個市町村沒有掌握接種數，或者尚未啟動接種工作。關於理由，出現了“統計機制不完善”（富山市）等回答。 厚勞省允許若滿足一定條件，則把面向老年人的疫苗用於在老年人設施工作的職員及醫護人員，統計中也部分包含對這些工種的接種數。目前對感染風險高的醫護人員，中央政府的疫苗供應跟不上，至少19個市町村轉用面向老年人的疫苗，對醫護人員進行了接種。 部分地方還有因預約當天取消等未能接種後廢棄的情況。 根據政府計劃，作為第二和第三批將於本月內發送的疫苗數量分別僅為500箱。26日那一週向所有1741個市區...