日本文科省將首次調查中小學生近視狀況

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【共同社4月19日電】19日採訪日本文部科學省獲悉，為掌握小學和初中學生近視的現狀，文科省將展開首次大規模實態調查。調查對象為9000人。由於小學和初中4月起全面利用個人電腦及平板設備等數字終端授課，對學生視力的影響令人擔憂。近視被認為會增加未來患眼病的風險，文科省將藉助分析結果採取視力保護措施。 據文科省介紹，以國公私立高中、初中和小學等為對象的2019年度學校保健統計調查顯示，裸眼視力不到1.0的小學生佔34.57%，初中生為57.47%，均創新高。大多數可能是近視，但學校難以進行詳細檢查。 研究人員的調查數據顯示，東京都內的小學生有70%以上為近視。有觀點指出，其成人後容易患上青光眼、視網膜剝離等致盲性眼病，文科省決定在日本眼科醫生會的協助下，著手把握全國的實際狀況。 該調查將在5～6月以小學一年級至初中三年級的總共9000人為對象實施。醫療機構派出的檢查技師將用專用儀器測量學生的“眼軸長度”。眼軸是指角膜到視網膜之間的距離，據稱近視會導致眼軸變長。此外還將對學生使用智能手機的時間、室外玩耍的頻率等生活習慣進行問卷調查，分析對視力的影響。 小學和初中學生每人配備一台數字終端的“GIGA學校構想”已基本完成，各校從4月起在課內使用的情況增加。此舉也有望促進數字教科書的使用，文科省負責人表示：“將根據調查結果推進兒童視力保護措施，包括制定恰當的使用規則、增加室外活動等。”（完）