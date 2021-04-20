日本將以美主辦峰會為節點判斷2030年減排目標

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【共同社4月20日電】日本政府19日在首相官邸召開氣候變化政策相關專家會議的第二次會議。首相菅義偉、環境相小泉進次郎等出席，面向本月22日、23日由美國總統拜登主辦的氣候變化峰會商討日本的方針。菅義偉在會上就日本2030年溫室氣體減排目標表示：“將以預定22日（美國主辦的）氣候峰會作為一個節點，做出判斷。” 據政府相關人士透露，會上期待積極上調2030年目標的意見很多，也有人要求減排50%。據分析，菅義偉將參考專家意見和日美首腦會談結果等，於近期就2030年目標的方向性做出判斷。政府朝著20日召開全球變暖對策推進總部會議的方向進行了探討，今後將進一步推進磋商。 財務相麻生太郎也出席了會議。他表示，為了呼籲向環境友善型企業投資，在國內構建投資者可一覽企業信息的機制很重要。 日美兩國政府16日在華盛頓舉行的首腦會談上確認，為實現2050年溫室氣體淨零排放，將在氣候變化政策上展開合作。菅義偉已表態將在氣候變化峰會前“明確”2030年目標。與“2030年度較2013年度減排26%”的當前目標相比能做出多少上調，是焦點所在。 美國計劃在氣候變化峰會前公佈新目標。（完）