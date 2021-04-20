疫情危急！大阪府20日下午將要求發佈「緊急事態宣言」

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【共同社4月20日電】

鑑於新冠病毒傳染病的重症患者激增導致醫療供應體制告急，日本大阪府20日下午將召開對策總部會議，正式決定要求中央政府發佈緊急事態宣言。預計將在20日內提出要求。若中央政府決定發佈宣言，則將是第三次。

在埼玉、千葉、神奈川這首都圈3縣及愛知縣，緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」於當天啟動。 大阪府已從5日起實施防止疫情蔓延措施，但單日新增感染人數13～18日連續6天超過1000人，重症人數截至19日達302人，大幅超出了已確保的254張重症病床數，其中54人在收治輕症和重症患者的醫院等持續接受治療。

對於大阪市的餐飲店，已要求把營業時間縮短至晚上8點；對於大阪府民則要求避免不必要非緊急的外出。但知事吉村洋文以「防止蔓延措施遏制疫情擴大的力度不足」為由，表示將要求中央政府發佈宣言。他認為除餐飲店外，還應要求百貨店、主題公園等大型設施停業，以大幅抑制外出人流。

疫情持續蔓延的兵庫縣也計劃與大阪府統一步調，將於21日召開對策總部會議，判斷是否要求發佈宣言。正在實施防止蔓延措施的東京都正朝著最快本週內要求發佈宣言的方向推進探討，擬在22日的監測會議上聽取專家意見後做出判斷。（完）