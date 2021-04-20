日本開發出全球最快的新型冠狀病毒檢測方法

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【共同社4月20日電】

日本理化學研究所和東京大學等的研究團隊19日在英國科學雜誌上發文稱，已開發出只需5分鐘左右就能準確測出新冠病毒感染的全球最快的新檢測方法。據悉成本與目前用於確診的PCR檢測大體相同，可在短時間內解析大量樣本。

理研主任研究員渡邊力也（生物物理學）表示：「將與民間企業合作，用2年左右實現投入實用。」 該團隊著眼於同細菌免疫系統相關的酶「CRISPR-Cas13a」與冠狀病毒中的遺傳物質RNA結合後，會被激活並切斷這一特點。

該檢測方法首先將CRISPR與被切斷後會發光的熒光分子和患者的檢測樣本混合。結果發現若樣本內存在新冠病毒，RNA就會與CRISPR結合形成複合體。由於該複合體具有切斷熒光分子的作用，若發光則說明存在病毒。

實際檢測時將混有CRISPR等的樣本注入每人份排著10萬個微小孔洞的薄片。通過用顯微鏡數出發光孔洞的數量還能調查病毒量。

PCR檢測中，基因的提取和擴增需花費1個小時以上。據稱該新方法無需這種處理，成本也與PCR基本相同，在10美元以下。研究團隊表示，這一檢測方法還有望運用於流感等其他病毒傳染病及癌症等的診斷。（完）