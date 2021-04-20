JAXA曾遭網絡攻擊 中國男子資料被移送檢方

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【共同社4月20日電】關於2016年、2017年日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等國內約200家科研單位和企業遭遇網絡攻擊一事，東京警視廳公安部20日以涉嫌用假名簽約用於攻擊的國內服務器、非法製作並提供私人電磁記錄為由，將任職於中國國營通信巨頭的系統工程師、30多歲中國籍男子的資料移送給了檢方。 辦案人員透露，據分析一系列攻擊由中國相關黑客集團“Tick”在中國軍方指揮下實施。查明他國機關對日本國內實施大規模網絡攻擊實屬罕見，涉及可轉軍用技術的企業等或許需要重新確認網絡安全，對服務器簽約者身份也要進行嚴格確認等。 JAXA稱，2016年確認遭到了非法入侵。據悉未出現信息外洩和篡改等損失。約200家機構中還包括防衛關聯企業，正在確認是否遭受損失。 資料被送檢的理由是該男子涉嫌於2016年9月至2017年4月期間，先後5次使用假名簽約被用於網絡攻擊的國內租賃服務器。 除了該男性外，另一名中國籍原男性留學生也涉嫌用假名簽約服務器。據悉，用來使用服務器的2人的ID信息等在網上被出售給Tick方面。2人均已離境。 警視廳在排查服務器簽約者的過程中發現了該2人。在2人離境前詢問情況等，證實原留學生曾接到軍方網絡攻擊專門部隊“61419部隊”相關人物的指令。據悉，該部隊以山東省青島市為據點，負責對日本和韓國的網絡攻擊。（完）