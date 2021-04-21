變異毒株在大阪和兵庫已佔8成 東京也趨於擴大

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【共同社4月21日電】向日本厚生勞動省就新冠對策建言獻策的專家組織20日召開會議。彙總的分析結果認為，傳染性較強的變異毒株在大阪、兵庫的比例達到約8成並正迅速取代原始毒株，東京的變異毒株比例也在上升。擔任主席的國立感染症研究所所長脇田隆字在記者會上指出“也呈現出（感染人數）增加加速的狀況”，認為有必要儘早採取強力措施。 據分析，在可採取緊急事態宣言同等水平對策的“防止蔓延等重點措施”適用已有2週的大阪，夜晚在外逗留人數趨於減少，但住院患者和重症者預計今後將繼續增加。諸如急救送醫遭遇困難的情況增加等，醫療提供體制處於非常嚴峻的狀況，有必要進一步貫徹對策和予以支援。兵庫和奈良也隨著患者增加，醫療提供體制等面臨相當嚴峻的狀況。 不僅是首都圈和關西圈，新增感染人數在愛知、德島和福岡等地也處於高位。 關於變異毒株的比例，據稱東京也已有約半數原始毒株被取代。另一方面，有關變異毒株是否在孩子們當中擴大，厚勞省負責人謹慎地表示“沒有此類證據”。 對於當前疫情，據稱會上有成員給出了“不能把活動降至與去年4～5月緊急事態宣言時同等水平的話，狀況就不可能改善”的嚴厲意見。去年春季的緊急事態宣言中，政府和專家提出了“接觸機會減少8成”的目標。 專家組織的一名成員敲響警鐘稱：“防止蔓延等重點措施沒起到效果。如果東京要求發佈宣言，中央政府必須同意。（否則）將出現與大阪一樣的嚴峻狀況。”（完）