日本將批准第三款新冠治療藥“巴瑞替尼”

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【共同社4月22日電】日本厚生勞動省專門小組在21日的會議上同意把用於治療風濕性關節炎等的“巴瑞替尼”（Baricitinib）用作新冠病毒傳染病的治療藥物。這是日本國內第三款新冠治療藥。對於需要輸氧的中症到重症成年患者，將與抗病毒藥“瑞德西韋”一同每日用藥1次。 去年12月禮來日本公司提出了申請，預計厚勞省將在1個月內正式批准。 巴瑞替尼用於風濕性關節炎、過敏性皮炎的治療，可抑制免疫異常引起的炎症。在美國，對出現肺炎必須輸氧的患者，將該藥與瑞德西韋並用已經獲批。 日本等多國參與的美國國立衛生研究院（NIH）的臨床試驗顯示，在住院患者中，結合使用巴瑞替尼和瑞德西韋的人比僅使用瑞德西韋的人恢復時間短1天，重症患者則短了8天。 企業開展的國際臨床試驗顯示，在瑞德西韋和腎上腺皮質類固醇的標準治療中添加巴瑞替尼的患者，與未使用該藥的患者相比死亡率有所下降。 日本已批準的新冠治療藥包括瑞德西韋和地塞米松。（完）