日本修改法律將便於鎖定網絡中傷發帖者

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【共同社4月22日電】旨在迅速救濟遭到網上誹謗中傷的受害者、易於鎖定匿名發帖者的修改後的《網絡運營商責任限制法》21日在日本參院全體會議上全會一致獲得通過、正式成立。新法將在明年秋季前後施行。現行法律要鎖定發帖者需要兩次手續，而修改後的法律創設新的審判手續，一次就可完成。 若因匿名發帖者的貼文造成傷害，可通過信息公開鎖定發帖者並進行索賠。以往鎖定發帖者需要以社交網站（SNS）運營商和網絡運營商為對象分別起訴等兩次手續，因此要順利救濟受害人頗費工夫。 根據新的手續，即便不起訴運營商，法院也能基於受害人的申訴判斷是否應公開，因此僅需一次手續，可減輕受害人的負擔，還有望縮短處理時間。除現行的發帖者姓名和地址外，修改後的法律還在公開對象中追加了發帖者的登入記錄。 圍繞網絡中傷，曾參加富士電視台人氣真人秀節目《雙層公寓》的女子職業摔跤選手木村花（當時22歲）去世。由於她曾在SNS遭到大量中傷，要求加強對策的呼聲高漲。 木村花的母親響子發表評論稱，“這是有助於迅速救濟受害人的重要一步”，她還指出“受害人背負的精神和經濟方面的負擔仍然很大”。（完）