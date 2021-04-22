焦點：第三次緊急事態宣言或影響東京奧運籌備

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【共同社4月22日電】

受新型冠狀病毒疫情影響而延期的東京奧運會23日將迎來開幕倒計時3個月。由於疫情擴大和出現變種病毒，日本政府計劃向東京都等第三次發佈緊急事態宣言，有可能影響到探討觀眾人數上限、實施運營綵排的測試賽等最後階段的籌備工作。

國際奧委會（IOC）主席巴赫21日在執委會後的記者會上表示「東京奧運仍是籌備得最好的奧運」，展示了對今年夏季舉辦的樂觀預測。 目前已放棄接納海外觀眾。日本政府和奧組委、IOC等將於4月末舉行五方磋商，探討觀眾人數上限，但做出最終決定可能推遲至6月。將把前所未有的無觀眾舉辦也納入選項進行探討。

有分析稱，不排除人員容納率定為50%的方案、以及讓國內售出門票的所有購票者均能入場的方案，留下了根據疫情靈活判斷的餘地。奧運相丸川珠代22日前往首相官邸拜訪首相菅義偉，報告了五方磋商的協調情況。

測試賽是梳理防疫對策和運營課題的寶貴機會，將於4月下旬至5月集中實施。奧組委等計劃即使發佈緊急事態宣言，也按照限制舉辦活動的方針來實施測試賽。

不過，5月9日在國立競技場舉行的田徑賽擬從接納2萬人左右觀眾，變為無觀眾比賽。水球和BMX自由式小輪車測試賽將於5月或6月舉行，花樣游泳的運營測試將延期至臨近奧運開幕的7月。 3月25日從福島縣起跑的聖火傳遞在部分地區已取消了在公共道路上實施等，疫情擴大的影響顯現。（完）