詳訊：菅義偉提出2030年溫室氣體減排目標

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【共同社4月22日電】日本首相菅義偉22日在政府的全球變暖對策推進總部會議上，就日本2030年溫室氣體減排目標表示，力爭2030年度比2013年度削減46%。大幅上調了減排26%的當前目標。他還稱“將朝著進一步（減少）50%的高度繼續挑戰”，為上調目標留下了餘地。2030年目標是通向菅義偉已宣佈的2050年溫室氣體淨零排放的重要節點。 菅義偉22日在美國總統拜登主辦的有關氣候變化的首腦會議（氣候變化峰會）上，就該目標作出了國際承諾。如何實現目標，實效性或是關鍵。菅義偉在官邸向媒體強調：“將實現首腦級的富有雄心的目標，引領全球的討論。”他還表示：“核電站重啟事宜與原來一樣。對於可再生能源則將進一步推進。”美國拜登政府22日作為全球變暖對策，宣佈了2030年溫室氣體排放較2005年減少50%～52%的新目標。幾乎是此前的2倍。 為應對海平面上升和更加嚴峻的自然災害等被認為與全球變暖相關的問題，包括日本在內的各國在應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》下，提出本國的溫室氣體減排目標。 11月將舉行《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26），歐盟（EU）和英國已分別宣佈上調目標。與對全球變暖對策態度消極並退出協定的前特朗普政府不同，重回協定的拜登政府希望通過與日本一起出示目標，在全球變暖對策上加強全球合作。 菅義偉去年10月宣佈到2050年實現溫室氣體總體上淨零排放，宣佈205...