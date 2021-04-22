菅義偉23日將決定向東京等地發佈緊急宣言

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【共同社4月22日電】日本首相菅義偉將於23日決定，向東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發佈基於應對新冠疫情修改後特別措施法的緊急事態宣言。這將是繼今年1月之後第三次發佈。期間預計為4月25日至5月11日。根據政府22日制定的具體措施草案，將向提供酒類的餐飲店要求停業，除了維持社會生活所需的部分外，活動將原則上採用無觀眾方式。對於地鐵及巴士等交通企業，還寫入了要求週末和休息日減少班次、工作日末班車提前的方針。 菅義偉22日在官邸與經濟再生擔當相西村康稔及厚生勞動相田村憲久等相關閣僚進行了最後階段的磋商。之後向媒體表示：“將以長假為中心集中採取對策，無論如何也想阻止疫情擴大。”政府正在協調將愛媛縣追加列入可採取宣言同等水平對策的“防止蔓延等重點措施”。松山市預計將成為對象地區。 草案寫入的內容還包括：（1）對於超過1000平米的大型設施要求除了生活必需品銷售區外停業；（2）向各都道府縣要求探討公立設施的閉館及閉園；（3）要求在主要樞紐檢測體溫；（4）對於在道路上集體飲酒等感染風險高的行為提醒注意；（5）對於目前適用重點措施的都道府縣，宣言發佈期間向餐飲店要求勿提供酒類。 政府將於23日上午召開專家等參加的基本應對方針小組會，介紹關於宣言與重點措施的方針。目前設想在獲得同意的基礎上向眾參兩院議院運營委員會彙報，傍晚召開政府對策總部會議正式決定。（完）