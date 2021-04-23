共同：菅義偉在氣候峰會上提出2030年減排目標

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【共同社4月23日電】

日本首相菅義偉22日在美國總統拜登主辦的有關氣候變化的元首高峰會「領導人氣候峰會」上，關於日本2030年溫室氣體減排目標表示，力爭2030年度比2013年度削減46%。大幅上調了減排26%的當前目標。

雖然日本做出了國際承諾，但如何達成目標，實效性或將成為關鍵。他稱「將進一步朝著（減少）50%的高度繼續挑戰」，為上調目標留下了餘地。 另一方面，美國拜登政府22日宣佈了新目標，作為全球變暖對策，將使2030年的溫室氣體排放量比2005年減少50～52%。拜登在氣候峰會上呼籲各國「必須採取行動」，以便將全球氣溫上升控制在比工業革命前高1.5度以內。

中國國家主席習近平宣佈到2025年前將嚴格管理煤炭消費增長，在2026～2030年轉為逐步減少。俄羅斯總統普京建議針對影響全球變暖的所有有害物質的排放量建立國際監測體制。

據日本環境省透露，日本2019年度的溫室氣體排放量以二氧化碳換算較2013年度減少14%。菅義偉在峰會上稱，新目標比此前的目標大幅提升「絕非易事」，強調了日本欲在全球去碳化進程中發揮領導能力。

2030年目標是實現菅義偉此前宣佈的2050年溫室氣體淨零排放的重要節點。氣候峰會上，包括主要排放國在內的各個國家和地區40位首腦悉數應邀出席。 為應對海平面上升和日益嚴峻的自然災害等被認為與全球變暖相關的問題，各國在應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》下，提出了本...